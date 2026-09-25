Maailma terasekonglomeraat peatab hiigeltehase Ukrainas

Maailma suuruselt teine terasetootja ArcelorMittal teatas Ukraina valitsusele, et ei suuda pärast hiljutisi raketirünnakuid ArcelorMittal Krõvõi Rihi tegevust ohutult ja jätkusuutlikult taaskäivitada.
Tellijana saad artiklit lugedes teada:
- miks otsustas ArcelorMittal pärast korduvaid raketirünnakuid Ukraina hiigeltehase töö peatada ja mida see tähendab tehase tulevikule;
- kuidas kommenteeris tegevjuht Mauro Longobardo tehase edasisi väljavaateid ning kui suure rahalise löögi ettevõte sellest saab.