USA börsid rühivad võlakirjaturu survest hoolimata üles
USA aktsiaturud alustasid reede hommikut tõusulainel, kui investorid püüdsid vaagida makroökonoomilisi ja geopoliitilisi suundumusi, mis on viimastel päevadel kergitanud nii nafta hinda kui ka võlakirjade tootlust.
Huang: katastroofi ennustamine teeb ühiskonnale kahju
Nvidia juht Jensen Huang ei usu, et tehisintellekti areng viib meid paratamatult kontrolli kaotamise või massilise tööpuuduseni. Tema hinnangul põhineb suur osa AI ümber levivast hirmutamisest ennustustel, mille senine täpsus on olnud kehv.
Elektriautosid tootev Tesla avas neljapäeval USAs Nevada osariigis ametlikult esimese elektriveokite tehase. Klientideni jõuavad masstootmise esimesed elektriveokid sel nädalal, lubasid ettevõtte juhid.
Sel nädalal 19 miljoni euro väärtuses võlakirjade pakkumist alustanud Lords LB Asset Managementi investeerimisettevõtte Tewox äritegevuse aluseks on Leedus ja Poolas tegutsevad kaubandusobjektid. Ettevõtte juht Paulius Nevinskas selgitab, miks peetakse kaubandusparke Euroopa turgudel, eelkõige Poolas, praegu üheks vastupidavaimaks ärikinnisvarasegmendiks ning millele peaksid investorid tähelepanu pöörama.