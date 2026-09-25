Riigikogu jättis lastevastaste seksuaalkuritegude muudatused ootele. “Mõistetamatu. Ohvrid kaotavad aega”

Züleyxa Izmailova ei varjanud pettumust pärast seda, kui riigikogu jättis vastu võtmata lastevastaste seksuaalkuritegude regulatsiooni muutmise ettepaneku. “Olin pärast täiesti läbi,“ tunnistas ta. Eelnõu ette valmistanud Izmailova nimetab koalitsiooni vaikimist mõistetamatuks.

Tellijana saad artiklit lugedes teada: miks jättis koalitsioon lastevastaste seksuaalkuritegude muudatuste ettepaneku hääletusel sisuliselt õhku rippuma ja kuidas põhjendas seda Signe Riisalo;

milliseid lisamuudatusi tahab Züleyxa Izmailova nüüd uuesti lauale tuua peale aegumistähtaja pikendamise, et ohvrite kaitse päriselt tugevneks.