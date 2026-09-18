Venemaa riigistab Lääne toiduhiiu Nestle varad

Meie idanaabri juures toimub midagi, millest on raske täit pilti saada, kuid üks on selge – üha rohkem räägib sealne eliit, et Putin ei mõju enam nii tugevana, hindab Venemaa ekspert Tatjana Stanovaja.
Lords LB Asset Managementi hallatav investeerimisettevõte Tewox viib kuni 29. septembrini läbi 19 miljoni euro väärtuses võlakirjade avalikku pakkumist. Esimeses jaotusvoorus esitasid investorid ettevõtte 10 miljoni euro suurusele võlakirjaosale taotlusi 17,4 miljoni euro väärtuses. Võlakirjade aastane tootlus on 8% ja lunastuskuupäev on 21. veebruar 2029.