Rain Lõhmus nimetas kolm asja, mida LHV peab paremini tegema. “Ehitame ennast seesmiselt ümber”

Eesti majanduses on pärast pikka langusperioodi märgata esimesi taastumise märke ning ettevõtjate ootused on mullusest veidi lootusrikkamad. „Tundub, et mingil määral on väike elevus,“ ütles Äripäeva peatoimetaja ja Äriplaani konverentsi moderaator Meelis Mandel Äriplaani hommikuprogrammis.