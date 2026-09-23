Rain Lõhmus nimetas kolm asja, mida LHV peab paremini tegema. “Ehitame ennast seesmiselt ümber”

Lisaks tuludele ja kuludele peavad ettevõtjad vaatama, mida konkurendid teevad, käima eluga kaasas ja ühel hetkel tuleb hakata investeerima, rääkis LHV juhatuse liige, ettevõtete panganduse juht Indrek Nuume.
Wahlroos Capitali juhatuse esimees Björn Wahlroos hoiatas Äriplaan 2027 konverentsil kohe ettekande alguses kuulajaid, et tohutute sõnumitega esinejatesse tasub suhtuda ettevaatlikult. “Ärge oodake minult nüüd sõnumeid. Oodake ettekandelt loogikat ja mõistlikke argumente ning püüdke aru saada, mis toimub,“ ütles ta.
Peaminister Kristen Michal (Reformierakond) süstis konverentsil “Äriplaan 2027” ettevõtjatesse ja juhtidesse optimismi ning tõi palju näiteid sellest, et inimestel läheb palju paremini, kui nad ise arvavad.
Eesti majanduses on pärast pikka langusperioodi märgata esimesi taastumise märke ning ettevõtjate ootused on mullusest veidi lootusrikkamad. „Tundub, et mingil määral on väike elevus,“ ütles Äripäeva peatoimetaja ja Äriplaani konverentsi moderaator Meelis Mandel Äriplaani hommikuprogrammis.