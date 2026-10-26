WSJ: USA üritab Viktor Orbanit ÜRO etteotsa sättida

Ungari peaminister Viktor Orban on valimiste eel suhteid sobitanud nii USA kui ka Venemaaga: samal ajal kui USA asepresident J.D. Vance saabus Budapesti teda toetama, ilmneb värskelt avalikustatud telefonikõnest Venemaa presidendi Vladimir Putiniga, et Orban on lubanud olla tema teenistuses.
Eesti ettevõtted ja avalik sektor kulutavad dokumendihaldusele märkimisväärseid summasid, kuigi turul leidub ka soodsamaid ja kasutajasõbralikumaid lahendusi. Folderiti asutaja ja tegevjuhi Kent Raju sõnul takistavad kulude vähendamist sageli harjumused, teadmatus ja põhjendamatu hirm olemasoleva süsteemi väljavahetamise ees.