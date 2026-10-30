Eesti ei näe põhjust välispoliitikas tooni maha keerata: hillitsetus Venemaa suunal ei tööta

USA kaitseministeeriumi ametnike väidetav palve Balti riikidel Venemaa teemal vaoshoitumalt kõnelda ei anna põhjust senist joont muuta, ütles riigikogu väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson. Eesti ametnikud kinnitavad samas, et nemad taolise survega pole kokku puutunud.
Tellijana saad artiklit lugedes teada:
- kuidas kommenteeris Marko Mihkelson väidetavat USA survet ning miks peab ta Venemaa-suunalist hillitsetust Eestile ohtlikuks;
- millise laiema joone osana näeb Marek Kohv Washingtoni sõnumeid ja mida tähendaks see Eesti rollile liitlaste hoiatamisel.