Teekasutustasule eelnes mitu aastat tööd

Teekasutustasu kehtestamine veokitele otsustati juba 2016. aasta alguses, sarnane süsteem kehtib ka Lätis ja Leedus, kirjutab majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi teedetalituse juhataja Lauri Künnapuu.

Veoautode teekasutustasu seaduse eelnõu väljatöötamise kavatsus esitati ministeeriumidele kooskõlastamiseks ja ligikaudu 20-le valitsusvälisele partnerile ettepanekute esitamiseks 2016. aasta detsembris, ehk aasta tagasi. Seega ei vasta kuidagi tõele väide, et tegemist on kabinetivaikuses ja kiirustades sündinud otsusega.

Mis puutub tasumislahenduste mugavusse, siis teekasutustasu tasumise lahenduse koostamiseks intervjueeris maanteeamet ettevõtjaid ja nende katuseorganisatsioonide. Teekasutustasu tasumiseks on loodud veebileht teetasu.ee, samuti saab seda tasuda maanteeameti teenindusbüroodes, Narva, Luhamaa ja Koidula piiripunktide kassades, ning maksu- ja tolliameti teenindusbüroodes. Tasumise kohti lisandub jooksvalt ning need kajastuvad samuti teekasutustasu portaalis teetasu.ee. Selle aasta jooksul jätkab maanteeamet ettevõtjatele erinevate võimaluste loomisega, mis teeksid teekasutustasu tasumise võimalikult mugavaks. Kindlasti ei saa öelda, et see praegu oleks ebamugav või koormav.

Teekasutustasust laekub riigieelarvesse arvestuslikult ligi 17 miljonit eurot aastas, mis suunatakse transporditaristu hoiuks. See on transporditaristule vajalik eelarvekate, kuna diislikütuse aktsiisitõusu ära jätmisega jäi eelarvesse lisandumata ka 36 miljonit eurot sealt plaanitud tulu.