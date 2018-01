Kortereid müüakse otse paberilt

Pangad eelistavad Tallinnas ja Viimsis paiknevaid varasid, kus laenu väljastamine on hoogsaim. Mujal Harjumaal tunnetavad maaklerid teatud raskusi. Ostuhuviliste võimekust ja varade vastavust laenuandja vajadustele uuritakse põhjalikult ja pikemalt.

Üüriturul läheb põnevaks

Tallinna elukondlikul turul on aktuaalne mitme üürimaja rajamine. Ilmselt on põhjus selles, et kapitalile on aina raskem mõistlikku investeeringukohta leida ning üürimajad on seni täitmata nišš. Jääme põnevusega ootama, kuidas üürimajad käivituvad ning millist mõju avaldavad need üüri hinnale.

Üüripindade järele on Tallinnas huvi suur. IT-sektori ettevõtted vajavad välistöötajate majutamiseks pidevalt üürikortereid. Lisaks muidugi üliõpilased ning mujalt Eestist Tallinna tööle kolinud inimesed, kes traditsiooniliselt alustavad ikka üüripinnalt.

Jätkame optimistlikult

Üldine elukondliku kinnisvara foon on optimistlik. Keskmine mediaanhind tõuseb Tallinnas uusarenduste puhul aastaga 5–8%, järelturu korteritel 5%.

Arenduste pankrotte me Tallinnas ja Harjumaal ei näe, sest need müüvad stabiilselt ning kõrgemat hinda küsivad arendajad on arvestanud ka pikema müügiajaga.

Tulumaksuvaba miinimumi tõus olulist hoogu laenuturule ning ostmiseks ei anna. Pigem võib hoogu anda krediidiasutuste tihenev konkurents. Näiteks laenutähtaja pikenemise näol.

Osav turundus ja virtuaalne kuvand on aina olulisemad müügiargumendid, kuna projekte müüakse algfaasis ju ikka „paberilt“. Turundus on sektor, kus tehnoloogilised lahendused arenevad kiirelt ning nende julgemad katsetajad saavad eelise.