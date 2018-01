Kas lühem töönädal tasub end ära?

Ainult tellijale

Töötaja poolelt vaadates lisab 32tunnine töönädal paindlikkust, vähendab tervisehädasid ning suurendab tööõnne, kuid eeldab inimese motiveeritust ning tahet teha tööd tulemuslikumalt, kirjutab aja- ja projektijuhtimise koolitaja Kristjan Otsmann.

Tööandja poolelt suurendab lühem töönädal kulusid, ent parandab töö kvaliteeti. Lühem töönädal, mille tõenäoliselt tuntuim kasutaja Eestis on Elisa, pole uus teema. Esimesed kaasaja ettevõtted võtsid 32tunnise töönädala kasutusele tosina aasta eest.

40tunnine töönädal on jäänuk saja aasta tagusest industriaalmaastikust. Selle lõi president Theodore Roosevelti ajal Francis Perkins, et kaitsta vabrikutöölisi ülekoormuse eest. Tänapäeva tootlikkus on oluliselt suurem. Massachusettsi Tehnoloogiainstituudi uuringu kohaselt on tootlikkus kasvanud poole sajandiga tohutult – 1950. aastatel 40tunnise töönädalaga tehtud töö saab tänapäeval tehtud kõigest 11 tunniga.