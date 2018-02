Petlikud CVd lendavad prügikasti

Ainult tellijale

Ainult tellijale

Sobiva töötaja leidmiseks võib CVde lappamisesest tõhusamaks osutuda netipõhine test, mis kiiresti terad sõkaldest eraldab, kirjutab Eesti kasvufirma Hundred5 tegevjuht ja asutaja Marit Martin.

Küllap on kõik tööandjad puutunud kokku imetabaste CVdega, mis on pikad nagu romaanid ja ilusad kui muinasjutud. Ent kui muinasjutuprints või -printsess on tööle palgatud, muutuvad hobused hiirteks ja tõld kõrvitsaks.

Mulje ekslikkus seisnebki tihti selles, et inimene, kes on töötanud pikalt ühes ja samas ettevõttes, muutub järsku viletsamaks tegelasest, kes on vahetanud firmasid nagu sokke. Tõde on pahatihti hoopis vastupidine kui rohkete kirjetega CV. Pole vaja vist lisada, et tööotsijad oskavad kirjutada 21. sajandil suurepäraseid CVsid, eriti need, kes on pidanud seda tegema mingil arusaamatul põhjusel jälle ja jälle…