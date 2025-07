Toolimäng läks käest, edasine võib olla hullemgi

Kuigi mäng käib konkreetsel juhul väikese raha peale, on Äripäeva meelest Otepää valla Pühajärve-äärsete pinkide kaasus õpetlik, pakkudes mõtteainet kõigile, kes vastutavad riigihangete läbiviimise eest. See on üks niisuguseid juhtumeid, kus põhimõtteline vaidlus on olulisem kui summa, mida keegi maksab ja millest keegi ilma jääb. Kui avalikkus asja korralikult läbi ei seedi, lahvatavad probleemid edaspidi juba suuremas mahus.