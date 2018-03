Maailma kaubandussõjas ei ole võitjaid

Ainult tellijale

Donald Trump on näidanud oma valitsemisaja jooksul, et ta soovib kaubanduses teistsugust lähenemist – sellist, kus USA saab tegutseda võrdsematel alustel ja mis riigi majandust ei kahjustaks, kirjutab Swedbanki peaökonomist Tõnu Mertsina.

Samas on ka erandeid. Näiteks on Euroopa kehtestanud USAst imporditud autodele kõrgema tollimaksu kui vastupidi – USA Euroopast imporditud autodele. Trumpi hiljutine ähvardus kehtestada Euroopa autodele kõrgem tollimaks võibki tähendada nende tariifide ühtlasemaks muutmist või ühtlustamist, mis oleks kindlasti tugeva negatiivse mõjuga Euroopa, eriti aga Saksamaa autotööstusele. Ligikaudu 16% Euroopa autode ekspordist läheb USAsse. Samas on USA maailmas Saksamaa ja Jaapani järel kolmas autode eksportija.

Kasvav protektsionism

Maailmas on protektsionism viimastel aastatel suurenenud. Kaubandustõkkeid on küll vähem kui 1990ndate lõpus ja 2000ndate alguses, kuid nende arv on viimase kümne aastaga taas suurenenud. Mitu analüüsi näitab, et selline kasvav protektsionism on maailmakaubandusele negatiivselt mõjunud.

Protektsionism tõstab kaubandustõkete all olevate kaupade hindu – see suurendab ettevõtete sisendkulusid ja muudab lõpptarbimiseks mõeldud kaubad kallimaks. Samuti võivad kaubandustõkked vähendada tööhõivet – võidavad need tööstusharud, mida kaitstakse, kuid kannatavad need, mis kasutavad kaubanduskaitse all olevaid kaupu või teenuseid.

Kui G.W. Bush kehtestas 2002. aastal tollitariifid terasele, siis pidid need algselt kestma 3 aastat. Need lõpetati aga varem, 2003. aasta lõpus, kui terasetootjad oli kasumliku(ma)ks muutunud. Paraku oli sellel majanduspoliitilisel sammul USAs ülejäänud majandusele negatiivne mõju.

Kõrgetest tollitariifidest ja suuremast protektsionismist ei võida tõenäoliselt ei USA ega ka riigid, kelle vastu need kehtestatakse. Kuna USA impordib terasetooteid enam kui 100 riigist või territooriumilt, võib tollitariifide mõju terasele olla maailmas laialdane. Mõistagi sõltub mõju tugevus sellest, kui suure osakaaluga tooteid tariifid mõjutavad. Selle aasta jaanuaris oli Euroopa Liit tervikuna Kanada järel suurim teraseeksportija USAsse.