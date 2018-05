Hea on olla hea

Ainult tellijale

Vastutustundlikel ettevõtetel on truumad kliendid, kirjutab La Ecwadori juht Heily Aavik.

Olla vastutustundlik tähendab ettevõttele ajakulu ja võtab ära osa kasumist, ometi peavad edukad ülemaailmsed suurettevõtted seda tähtsaks. Põhjus on lihtne: see, kas ollakse eetilised või mitte, mõjutab oluliselt kliendi lojaalsust ja seeläbi ettevõtte rahakotti.

Väärtushinnangud annavad brändile identiteedi ja eristavad teda konkurentidest. Kui need väärtused kattuvad tarbija omaga, on kliendisuhet keerukas lõhkuda. Kiire kasumijahi asemel on rõhuasetus nihkunud ühiskondliku vastutustunde suunas ja omale targa kliendi koolitamisele.

Kui ettevõte tarbijale midagi lubab, siis tuleb seda ka teha. Tänapäeva maailmas muutub kiiresti nähtavaks ka see, mis toimub eesriide taga. Nähtavaks saab nii oma kogukonna toetamine kui ka keskkonna saastamine. Brändi visuaalne ja sisuline kuvand peavad kattuma, vastasel korral riskitakse mainekahjuga. Ausus, ka võimalike riskide kommunikeerimine, tekitab kindlustunnet ja sümpaatiat. See ei too alati kiiret kasu, aga pikemas perspektiivis võidab turundus, mis lähtub muutuva maailma väärtushinnangutest.

Vastutustundlik turundus suurendab brändi väärtust ja mainet; klient on ettevõttega väärtuste põhiselt seotud, seetõttu lojaalsem; töötajad on ettevõttega paremini suhestatud; ettevõtte tegevus on tulemuslikum; riskid vähenevad ja ettevõte on edukas. Seega: hea olla on hea!