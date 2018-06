Bilderberg ja šungiit

Ainult tellijale

Eesti peaminister osaleb maksumaksja raha eest salapärase Bilderbergi grupi kohtumisel, PRIA toetusraha abiga valmib püramiidiväega kristallituba, kirjutab ajakirjanik Erki Varma.

Tundub, et kaks täiesti erinevat asja on suvaliselt ühte lausesse kokku pandud. Aga kas on? Mõlemad on viimaste nädalate uudised kodumaisest meediast, mõlemad on näited sellest, kuidas ametnike otsusega kulutatakse maksumaksja (ja ei ole vahet, kas Eesti või Euroopa maksumaksja) raha süüdimatult millelegi, millest ei tõuse tõestatud avalikku hüve.

Keegi ei keela meil uskuda, et peavalu puhul aitab teemant, kõrge vererõhu võtab alla lasuriit ning negatiivsest energiast puhastab šungiitpüramiid. Või et Bilderbergi grupi kohtumisel saadud kontaktid, oluline info ja teadmised on kasulikud kogu riigile. See võib nii olla, aga ei pruugi, sest tõestada seda ei ole võimalik. Bilderbergi grupi kohtumisi ümbritseb saladuseloor, sealsete kohtumiste protokolle ei ole võimalik huvilistel lugeda, ajakirjanikke seal toimuvat kajastama ei lubata. See on miski, mis kuulub selgelt era-, mitte avalikku sfääri.