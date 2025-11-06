Äripäev
  • 06.11.25, 17:33

Raadiohommikus: inflatsiooninumbrid, alkoholiaktsiis närutab ja sensatsiooniline maal

Statistikaamet avaldab hommikul värsked tarbijahinnaindeksi andmed. Reedeses Äripäeva raadio hommikuprogrammis vaatame neile numbritele otsa: kas inflatsioon näitab juba selgeid alanemise märke?
Statistikaamet avaldas uued tarbijahinnaindeksi andmed, mida analüüsib Swedbanki vanemökonomist Liis Elmik. Eesti Õlletootjate Liidu tegevjuht Peeter Võrk hoiatab alkoholiaktsiisi tõusu negatiivse mõju eest, märkides eelarvelaekumiste langust. Allee galeriis oksjonil on Jaan Vahtra kadunud maal "Sadam". Lisaks räägib Äripäeva raadio erinevatest teemadest nagu AI panganduses ja noorte juhtide edulood. Saatejuhid on Linda Eensaar, Helen Klettenberg ja Mart Valner. Arvamusliidrite saade uurib avaliku debati erinevaid tahke enne talvepuhkusele minekut.

Kokkuvõtet koostab tehisarusüsteem, mitte inimene. Tehisaru võib teha vigu, seepärast soovitame alati tutvuda originaaltekstidega, millele on vastuse juures viidatud. Äripäeva toimetus ei kontrolli tehisaru antavaid vastuseid, kuid võib neid vaadata hiljem, et teenust arendada. Ootame kasutajate tagasisidet aadressil [email protected].

Swedbanki vanemökonomist Liis Elmik analüüsib inflatsiooninäitajaid hommikuprogrammis.
  • Swedbanki vanemökonomist Liis Elmik analüüsib inflatsiooninäitajaid hommikuprogrammis.
  • Foto: Liis Treimann
Millised kaubagrupid või teenused sel korral kõige enam inflatsioonistatistikat on mõjutanud, räägime Swedbanki vanemökonomisti Liis Elmikuga. Teeme temaga juttu kella 9 ajal, kui värsked andmed on juba ilmunud.
Taas läheb käima kunstiinvestorite ja -huviliste oksjonihooaeg. Seekord on Allee galeriis oksjonile tulemas tõeline sensatsioon ‒ tänaseks sada aastat kadunud olnud maal, Jaan Vahtra "Sadam" aastast 1923. Mis selle nii eriliseks teeb ja kuidas moodustus maali alghind, tervelt 80 000 eurot, räägime galeristi Katre Palmiga kell 8.30.
Räägime Eesti Õlletootjate Liidu tegevjuhi Peeter Võrguga alkoholiaktsiisi tõusust ja selle mõjust Eesti majandusele, turismile ning õlletööstusele. Värske teate järgi on 2025. aasta esimese kaheksa kuuga laekunud riigieelarvesse viis miljonit eurot vähem alkoholiaktsiisi kui mullu samal ajal, sealhulgas on õlleaktsiisi laekumine vähenenud 1,4 miljoni euro võrra.

Artikkel jätkub pärast reklaami

Suurim langus on toimunud põhjapiiril, kus Soome turistide ostud on märgatavalt vähenenud. Samal ajal kasvab eestlaste alkoholi kaasaostmine välismaalt ning piirikaubanduse risk suureneb ka lõunapiiril. Peeter Võrk hoiatab, et planeeritav 10-protsendiline aktsiisitõus järgmisest aastast võib neid negatiivseid trende veelgi süvendada. Seda vestlust kuuleme kell 8.
Saatejuht on Linda Eensaar, raadiouudiseid toimetab Stiine Reintam.
Edasi jätkub saatepäev järgmiste saadetega:
10.00 – 11.00 „Sisuturundussaade“. Saates räägib raamatupidamisbüroo Vesiir juht Enno Lepvalts, mida peaksid ettevõtjad ja finantsjuhid kindlasti enne aasta lõppu üle vaatama.
Kõige olulisem on oma kinnisvara õiglane hindamine, juttu tuleb ka kunsti, kaubamärkide ja põhivara väärtuse kajastamisest ja audiitori rollist.
Lepvalts meenutab, et aasta lõpp on hea aeg oma raamatupidamise rutiinid ja sisenddokumendid üle vaadata – enne, kui audiitor uue aasta alguses uksele koputab.
Saadet juhib Hando Sinisalu.
11.00 – 12.00 „Äripäev eetris“. Nädalat kokku võtvas saates arutlevad ajakirjanikud Janno Riispapp, Karl-Eduard Salumäe ning Ken Rohelaan olulisemate nädala sündmuste üle.

Traditsiooniliselt valitakse ka nädala võitja ja kaotaja.
13.00 – 14.00 „Juhtimisaudit“. Saates on külas Rait Rebane, tänavune Aasta Noore juhi tiitli pälvinud K-Printi juht. Rait räägib, milline teekond viis ta trükikoja lihttöölisest ettevõtte juhiks ning kuidas ta juhib muutusi kiiresti arenevas tööstusettevõttes. Samuti arutleme, mis on tema edu ja meeskonnajuhtimise põhimõtted ning mida võiksid teised noored juhid tema kogemusest õppida.
Saatejuht on Helen Klettenberg.
15.00 – 16.00 „AI faktor“. Saates on külas LHV tehisintellekti arendusjuht Martti Praks, kellega räägime AI kasutusvaldkondadest ja võimalustest panganduses. Uurime, kuidas keerukaid otsuseid automatiseerida, mis on tehisaru abil muutunud lihtsamaks ja millised on potentsiaalsed riskid.
Saadet juhib Mart Valner.
17.00 – 18.00 „Äripäeva arvamusliider“. Novembrikuu esimese saatega läheb „Äripäeva arvamusliider“ omaenda saatepealkirja sügavusse ja püüab aru saada, kuidas kujuneb lõpuks välja see, mille me ühiskonnas üldse suure kella külge paneme.
Saate autorid Neeme Korv, Karl-Eduard Salumäe ja Indrek Lepik arutlevad, miks kõlavad nädalast nädalasse arvamusruumist vastu eeskätt mehised ja keskealised hääled — ning miks selles keegi otseselt süüdi pole — ja kui tihti sõltub avalik arutelu üksnes sellest, kui karismaatilised on mõne seisukoha kaitsjad. Ning lõpuks saab selgeks seegi, miks suikub arvamusliidri saade pärast kaht eetriaastat talveunne, et sealt uuel aastal juba värskemana tõusta.
Kuula Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz, Ida-Virumaal 94,6 MHz, Raplamaal 101,8 MHz ja Järvamaal 104,3 MHz.
Kuulamislingi ja nädala saatekava leiab siit.
