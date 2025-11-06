Tagasi 06.11.25, 16:17 Luubi all: poliitikute inetud mängud äris, kasiinode ja basseini ümber "Luubi all“ saade võttis ette äris inetut mängu mängiva poliitiku, kuulujuttudega palistatud Lasnamäe ujula plaanid ning poliitikute õnnemängu veebikasiinodele maksu langetades, mis muudab rahapesuohud vaid suuremaks.

Erakonna Eesti 200 juhtivpoliitik Ivo Kappet pidi skandaali pärast lahkuma erakondade rahastamise järelevalve komisjonist, kuid jääb endiselt erakonna Tallinna piirkonna juhatusse. Saates tõdeti, et erakond ei lähe skandaali lahendamisel lõpuni välja ja nii on nad teinud ka varem.

Foto: Andras Kralla

Kinnisvaraäris võivad ikka toimetada inimesed, kes püüavad üksteisel nahka üle kõrvade tõmmata või vaadata ning kuidas raha mitte maksta või vähem maksta, kuid hiljuti ilmnenud loo peategelane Ivo Kappet on erakonna Eesti 200 üks juhtivpoliitikuid ning on olnud enne skeemimeistri Kristian Kesneri äripartner, märkis saates uuriv ajakirjanik Koit Brinkmann.