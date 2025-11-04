Lihatööstur kaalub tootmise mujale viimist, kui Eesti seakatku kontrolli alla ei saa
Eesti riik ei ole viimase kümne aasta jooksul suutnud seakatku ennetamisega tegeleda, ütles Eesti suurima seakasvataja Maag Foodi juhatuse esimees Silver Kaur, kelle sõnul on variant tootmine Eestist välja viia.
Kakao ja kohv pole ainsad toorained, mille hind on äkiliste ilmaolude tõttu ülesmäge kihutanud, surve all on ka apelsinimahla ja oliiviõli hind. Ebastabiilne turg paneb toidutootjad ja maaletoojad tarneraskustesse.
Rahvaalgatus toidu käibemaksu langetamiseks on kogunud juba 80 000 allkirja, kuid valitsus jäi kindlale seisukohale, et toidukaupade käibemaksu langetamine toidu hindu ei muuda ja kõrgetes hindades on süüdi kaubanduspaleed.
Muuga sadamas laaditi hiljuti laev MV GREEN K MAX 1, mille pardale paigutati 68 500 tonni Eesti nisu. See on erakordne maht, mis näitab nii kodumaise teraviljasektori jõudu kui ka ekspordivõimekust. Scandagra Eesti viljaäri juht Marge Pähkel rõhutab, et taoline operatsioon eeldab sujuvat koostööd kogu väärtusahela ulatuses, head koostööd kokkuostjate vahel ja näitab, et Eesti suudab konkureerida maailma suurimate viljaeksportijatega.