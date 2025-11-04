Äripäev
  • OMX Baltic−0,52%291,36
  • OMX Riga−0,08%910,99
  • OMX Tallinn−0,9%1 906,04
  • OMX Vilnius−0,18%1 260,48
  • S&P 500−1,19%6 770,74
  • DOW 30−0,68%47 013,37
  • Nasdaq −1,86%23 392,57
  • FTSE 1000,14%9 714,96
  • Nikkei 225−1,74%51 497,2
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,87
  • GBP/EUR0,00%1,13
  • EUR/RUB0,00%92,96
  • 04.11.25, 20:33

Äripäeva paljastus viis Eesti 200 poliitikult koha komisjonis

Eesti 200 juhatus pidi täna arutama oma liikme Ivo Kappeti saatuse üle, kuid juba ennetavalt esitas Kappet avalduse erakondade rahastamise järelevalve komisjonist lahkumiseks.
Eesti 200 Tallinna juhatuse liige ja ettevõtja Ivo Kappet kandideeris sel aastal Nõmmel erakonna esinumbrite seas. Kappet kuulub ka tantsuspordi liidu juhatusse.
  • Eesti 200 Tallinna juhatuse liige ja ettevõtja Ivo Kappet kandideeris sel aastal Nõmmel erakonna esinumbrite seas. Kappet kuulub ka tantsuspordi liidu juhatusse.
  • Foto: ERR Sport
„Kuulasime ära Ivo selgitused ja aukohtu arvamuse,“ ütles erakonna juhatuse liige Sander Udam ja lisas, et juhatus rahuldas Kappeti avalduse.
Uudised
  • 30.10.25, 18:18
Äripartnerile võlgu jäänud Eesti 200 poliitikut ähvardab erakonnast väljaviskamine
Äripäev kirjutas täna, kuidas Eesti 200 poliitik ja tantsutreener Ivo Kappet jäi äripartnerile suurelt võlgu. Nüüd ähvardab lisaks läinud sügisel alustatud kriminaalasjale Eesti 200 Tallinna fraktsiooni juhti ka erakonnast välja viskamine.
Uudised
  • 30.10.25, 06:00
Eesti 200 poliitik on suurelt võlgu. “Jooksis rahaga minema”
Eesti 200 poliitik ja tantsutreener Ivo Kappet jäi äripartnerile suurelt võlgu. Päädis see lugu sendituks muutunud ettevõtte, firmamatja ja kriminaalasjaga.
  • ST
Sisuturundus
  • 03.11.25, 13:15
Eesti vili maailmamerel: Scandagra lastis laeva, mis viis Hispaaniasse rekordilise koguse nisu
Muuga sadamas laaditi hiljuti laev MV GREEN K MAX 1, mille pardale paigutati 68 500 tonni Eesti nisu. See on erakordne maht, mis näitab nii kodumaise teraviljasektori jõudu kui ka ekspordivõimekust. Scandagra Eesti viljaäri juht Marge Pähkel rõhutab, et taoline operatsioon eeldab sujuvat koostööd kogu väärtusahela ulatuses, head koostööd kokkuostjate vahel ja näitab, et Eesti suudab konkureerida maailma suurimate viljaeksportijatega.

Jaanus Murakas veab nii piimaühistut kui ka Paide tehast, mille edasist juhtimist praegu arutatakse.
Uudised
  • 03.11.25, 06:00
E-Piima suhted investoriga kiskusid hapuks: hollandlased panid lauale karmi pakkumise
Veel mullu suvel käis Saaremaa Lihatööstuses väikses mahus tootmine ja omanik Vjatšeslav Leedo lootis investorite toel uuesti tehasele elu sisse puhuda. Nüüd on ettevõte pankrotis ja tehas juba Hollandi ettevõtte käes.
Uudised
  • 03.11.25, 11:56
Äsja Leedolt lihatööstuse ostnud välisomanikud paiskasid selle uuesti müüki
Liina Liiv töötas viimati Tšehhi äriarendusfirmas.
Börsiuudised
  • 03.11.25, 09:23
Ekspress Grupp valis uue juhi
Tornimäe 5 registreeritud Gunvor Services osutab kontserni ettevõtetele agendi- ja muid tugiteenuseid.
Uudised
  • 03.11.25, 13:31
Šveitsi naftakaupleja kutsus neli juhti Eestis tagasi
Nõmmel aadressil Raudtee 52 on kingi müüdud juba üle kuue aastakümne. Aastal 1961 alustas samas hoones tegevust Kommunaari jalatsivabrik. 1991. aastal avas uksed aga kauplus Pereking.
Uudised
  • 02.11.25, 11:30
Tallinna vanim jalatsipood paneb uksed kinni: “Lõpetame enne, kui pankrot vastu tuleb”
Margus Linnamäe MM Grupi käive ulatus 2022. aastal üle miljardi euro, edasi on see kahanenud.
Majandustulemused
  • 03.11.25, 16:30
Linnamäe suured ümberkorraldused lõid kontserni majandustulemused sassi
Sel nädalal saabuvad neljapäeval olulised tulemused taas ehitussektorist, mil kolmanda kvartali numbreid jagavad Merko ja Nordecon.
Börsiuudised
  • 03.11.25, 05:00
Sel nädalal oluline: viis asja, mida oodata
Riigi Infosüsteemi Ameti küberturvalisuse analüütik Helena Jürgenson.
  • ST
Sisuturundus
  • 04.11.25, 11:00
Küberturvalisus ei alga IT-st, vaid juhtkonnast
Eesti 200 Tallinna juhatuse liige ja ettevõtja Ivo Kappet kandideeris sel aastal Nõmmel erakonna esinumbrite seas. Kappet kuulub ka tantsuspordi liidu juhatusse.
Äripäeva paljastus viis Eesti 200 poliitikult koha komisjonis
Aastaid kahtlustati, et suurärimees Margus Linnamäe on Confido variomanik. 2022. aastal hakkaski äri tema kätte liikuma.
Confido sipleb üüratus kahjumis
Maag Foodi juhatuse esimees Silver Kaur ütles, et riik on juba kümme aastat seakatku tagajärgedega tegelenud. Endiselt pole aga midagi tehtud ennetamisega.
Lihatööstur kaalub tootmise mujale viimist, kui Eesti seakatku kontrolli alla ei saa
Ülevaade Eesti toidutootjate väljakutsetest
Eesti 200 Tallinna juhatuse liige ja ettevõtja Ivo Kappet kandideeris sel aastal Nõmmel erakonna esinumbrite seas. Kappet kuulub ka tantsuspordi liidu juhatusse.
Äripäeva paljastus viis Eesti 200 poliitikult koha komisjonis
Nasdaqi liitindeks kukkus esimestel kauplemisminutitel üle 1,4%.
Rekordkõrged hinnatasemed vallandasid Wall Streetil müügilaine
Investor Toomase portfell sulgus oktoobris rekordilisel üle 711 000eurosel tasemel. Portfelli veduriks olid suured tehnoloogiahiiglased.
Investor Toomas: panin südametäiega ühe aktsia müüki
Donald Trumpi sõnul sai kohtumine Xi Jinpingiga (paremal) hindeks 12 punkti 10st. Sisuliselt oli lugu vastupidine.
  • PRO
Trump kaotas Hiinas, sama ähvardab ka kohtus
LHV privaatpanganduse portfellihaldur Mikk Taras.
LHV portfellihaldur räägib, mida hakata peale kullaga. "Klassikalist turvasadamat pole"
Olukord, kus suur osa inimesi läheb uut kodu kv.ee portaalist otsima, hakkas kujunema juba aastate eest.
Konkurentsiamet tunnistab: kahe suure kinnisvaraportaali ühinemine monopoliks oli viga
Muuga sadamas laaditi hiljuti laev MV GREEN K MAX 1, mille pardale paigutati 68 500 tonni Eesti nisu.
  • ST
Eesti vili maailmamerel: Scandagra lastis laeva, mis viis Hispaaniasse rekordilise koguse nisu
Bitcoin tuntuima ja suurima krüptovaluutana annab aimu turu suunast, kuid viimasel ajal näitavad selgemalt ka teised krüptovarad, et meeleolud on halvenenud.
Krüptoturg jõudis hirmufaasi
Finantsekspert Kristo Krumm näeb ohukohti kahe turult võlakirjadega raha kaasanud kinnisvaraarendaja ärimudelis. Negatiivne rahavoog, madala kasumlikkus ja kasvanud võlakoormus, loetles ta põhjuseid, miks ettevõtted võivad olla sõltuvuses uutest laenudest, et teenindada olemasolevaid kohustisi.
Kinnisvaraarendajate laenulõks. Kõrge riskiga ärimudel paneb investorid kulmu kergitama
Maailma suurim naftafirma Saudi Aramco mõjutab olulisel määral ka Saudi Araabia majandust ja laiemalt maailma naftaturgu.
Maailma suurima naftafirma kasum ületas ootusi
Tegevjuht Alex Karp nimetas aktsionäridele saadetud kirjas Palantiri USA kaubandusäri “absoluutseks jõuallikaks”.
Palantir üllatas oodatust tugevama neljanda kvartali prognoosiga
Nasdaqi liitindeks tõusis 0,46% ning S&P 500 lisas 0,17%.
Amazoni ja OpenAI vaheline leping tõi Wall Streetile optimismi
Jaanus Murakas veab nii piimaühistut kui ka Paide tehast, mille edasist juhtimist praegu arutatakse.
E-Piima suhted investoriga kiskusid hapuks: hollandlased panid lauale karmi pakkumise
Noore kunsti oksjonil hinnatuima maali autor Henrik Hürden.
Noore kunsti oksjoni kalleim töö läks kaubaks üle 12 000 euroga
“Kõigile meeldib ju musitada.”
Kortermajad Nõmmel Vabaduse puiesteel. Selle maatüki müük lõppes raginaga ja tõi Eesti 200 poliitikule Ivo Kappetile kaela kriminaalasja. Kohtuasjades mainitav Ramm Ehitus ise rõhutab, et vaidluse endaga pole ehitusfirmal seost.
Eesti 200 poliitik on suurelt võlgu. “Jooksis rahaga minema”
Netikelmide ohvriks langenud Äripäeva Läti projekti juht Andrus Vaher.
Värske küberpättide ohver räägib oma loo. “Nad on suurepärased psühholoogid”
LVM Kinnisvara juht Ingmar Saksing kritiseeris kõigele lisaks ka kv.ee üleolevat suhtumist ja paindumatust. “Suhtlus on sellises nii-öelda maffia stiilis, et kui ei meeldi, mine ära.”
Kinnisvaraportaali hinnatõus ajab maaklerid raevu: see on toores turujõu ärakasutamine
Firmamatja kätte liikunud logistikaäri varises pankrotti. “Pankrotihaldur peab olema selgeltnägija”
Firmamatja kätte liikunud logistikaäri varises pankrotti. “Pankrotihaldur peab olema selgeltnägija”
Rimi Eesti eestvedaja Kristel Mets on üks tippjuhtidest, kes räägib lähemalt oma palgast.
Suur ambitsioon, range distsipliin ja hull võidutahe. Tippjuhid kergitavad palgalt saladuseloori
Selline tükk Neo Performance Materialsi Narva uues tehases toodetud püsimagnetit maksab 200 eurot.
“Kuum kraam.” Hiina kaubandussõda ajab Eesti tehase toodangu kõrgesse hinda

Kress investorite hirmust: preagu on õige hetk teha vajalikud liigutused
Hommikuprogramm
Kress investorite hirmust: preagu on õige hetk teha vajalikud liigutused
00:00
Ajaloo suurim kaitsetööstuse investeering saab viimast lihvi
Kuum tool
Ajaloo suurim kaitsetööstuse investeering saab viimast lihvi
00:00
Ain Hanschmidt: Infortar on valmis kaaluma E-piima investeerimist
Hommikuprogramm
Ain Hanschmidt: Infortar on valmis kaaluma E-piima investeerimist
President Alar Karis: kõik Eesti ettevõtted vajavad järeleaitamistunde
Hommikuprogramm
President Alar Karis: kõik Eesti ettevõtted vajavad järeleaitamistunde
Madis Müller: Eesti riigi rahandus tekitab rohkem muret kui hinnatõus
Hommikuprogramm
Madis Müller: Eesti riigi rahandus tekitab rohkem muret kui hinnatõus
Ajud ragisevad! Mälumängus võtavad mõõtu akadeemilised kaitseliitlased ja Jääaja Keskus
Mälupäev
Ajud ragisevad! Mälumängus võtavad mõõtu akadeemilised kaitseliitlased ja Jääaja Keskus
1
Uudised
  • 02.11.25, 11:30
Tallinna vanim jalatsipood paneb uksed kinni: “Lõpetame enne, kui pankrot vastu tuleb”
2
Uudised
  • 03.11.25, 06:00
E-Piima suhted investoriga kiskusid hapuks: hollandlased panid lauale karmi pakkumise
3
Uudised
  • 03.11.25, 11:56
Äsja Leedolt lihatööstuse ostnud välisomanikud paiskasid selle uuesti müüki
4
Uudised
  • 03.11.25, 13:31
Šveitsi naftakaupleja kutsus neli juhti Eestis tagasi
5
Börsiuudised
  • 03.11.25, 09:23
Ekspress Grupp valis uue juhi
6
Majandustulemused
  • 03.11.25, 16:30
Linnamäe suured ümberkorraldused lõid kontserni majandustulemused sassi

Uudised
  • 04.11.25, 20:33
Äripäeva paljastus viis Eesti 200 poliitikult koha komisjonis
Uudised
  • 04.11.25, 18:47
Lihatööstur kaalub tootmise mujale viimist, kui Eesti seakatku kontrolli alla ei saa
Ülevaade Eesti toidutootjate väljakutsetest
Börsiuudised
  • 04.11.25, 18:35
Wall Streeti tippjuhid näevad turgudel kasvavat korrektsiooni riski
Börsiuudised
  • 04.11.25, 17:09
Rekordkõrged hinnatasemed vallandasid Wall Streetil müügilaine
Majandustulemused
  • 04.11.25, 16:40
Confido sipleb üüratus kahjumis
Uudised
  • 04.11.25, 16:29
Raadiohommikus: kinnisvarahindamine, tublid töösturid ja Inbanki tulemused
Saated
  • 04.11.25, 16:00
Täppistaimekaitse aitab võidelda heitliku ilmaga
  • PRO
Uudised
  • 04.11.25, 15:42
Trump kaotas Hiinas, sama ähvardab ka kohtus
