Pärnumaa – töö ja puhkus käsikäes: miks äriturism liigub suvepealinna

Saates tutvustab MTÜ Destination Pärnu esindaja Margus Randmäe
ettevõtjate eestvedamisel sündinud Business Pärnu
brändi ja selle väärtuspakkumist. Ta avab, miks just Pärnumaa on ideaalne paik meeskondade inspireerimiseks ja koostöö edendamiseks – pakkudes üle 8000 majutuskoha, mugavat ligipääsu ning turvalist ja kompaktset keskkonda.
Lottemaa Teemapargi tegevjuht Margit Toodu
räägib, kuidas loovad sündmused ja eristuvad tegevused, nagu näiteks Kärbes Jaagu juhtimisel korraldatavad ettevõtteüritused, toovad värskust ja energiat tööellu. Hestia Hotel Strandi konverentsi- ja üritustemüügijuht Sander Väärtmaa
jagab kogemusi hotelli pikaajalisest koostööst äriklientidega ning selgitab, kuidas Pärnu paindlikud ruumid ja mereäärne miljöö loovad sobiva raamistiku igale ärisündmusele.
Saates tuleb juttu ka Pärnumaa tunnuslauseks kujunenud „ruumid + räätsad“ põhimõttest – kombinatsioonist, kus tööpäeva saab tasakaalustada looduses puhates või aktiivseid tegevusi nautides. Alates Soomaa kanuumatkadest kuni Valgeranna ettevõtete koostöös loodud seiklus-, veini- ja golfipakettideni on Pärnumaal olemas kõik, et töö ja puhkus moodustaksid ühtse terviku.