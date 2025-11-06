Investor Toomas: ma ei maga enam kunagi ‒ tule räägi minuga

Eestil on eeldused selleks, et toota seadmeid, mis aitavad tehisintellekti hästi tööle panna ja muuta inimestele kasulikuks. Küsimus on aga selles, kas need seadmed valmivad tulevikus ikka Eestis või kuskil mujal, kirjutab Eesti Elektroonikatööstuse Liidu volikogu esimees ning Incap Corporationi president ja tegevjuht Otto Pukk.
„Neutra jaoks on jätkusuutlik kinnisvaraarendus olnud algusest peale põhimõtteline väärtus, mitte lihtsalt turutrend,“ tunnistab Neutra Grupi juht Kenneth Karpov. Seepärast lähtub Neutra kinnisvara arendades rahvusvaheliselt tunnustatud BREEAM-i ja LEED-i sertifikatsioonide nõuetest, et nende uute hoonete keskkonnamõju, energiakasutust ja sisekeskkonna kvaliteet vastaks kaasaja nõuetele.