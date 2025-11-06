Analüütikud tõmbavad Merko dividendiprognoosi madalamaks

Analüüsimaja Enlight Researchi asutaja Mattias Wallander avaldas, et Nordeconi tulemustes dramaatikat ei olnud, kuid Merkol plaanivad nad dividendiprognoosi kärpida.
Kolmandas kvartalis tegid nii Nordeconi kui ka Merko tulemused vähikäiku ja jäid alla analüütikute ootustele. Enlight Researchi analüütik Mindaugas Cesnavicius tõdes, et nii Merko müügitulu kui ärikasum olid poole väiksemad, kui nad ootasid.
Kuigi Merko Ehituse käive ja kasum kolmandas kvartalis kahanesid, võib tööga rahul olla, sest kasumlikkus üheksa kuu võrdluses paranes ja teostamata tööde portfell on aegade suurim, ütles Merko juht Ivo Volkov Äripäeva raadio hommikuprogrammis.
Alanud nädalal on oodata uudiseid nii kodubörsilt kui ka kaugemalt. Nädala üks oodatuim sündmus on kahtlemata neljapäeval ilmuv viimase kvartali ülevaade kahelt suurelt börsil noteeritud ehitusettevõttelt. Samuti annavad nädala jooksul oma majandusseisust teada globaalselt tuntud Palantir ja Novo Nordisk.
„Neutra jaoks on jätkusuutlik kinnisvaraarendus olnud algusest peale põhimõtteline väärtus, mitte lihtsalt turutrend,“ tunnistab Neutra Grupi juht Kenneth Karpov. Seepärast lähtub Neutra kinnisvara arendades rahvusvaheliselt tunnustatud BREEAM-i ja LEED-i sertifikatsioonide nõuetest, et nende uute hoonete keskkonnamõju, energiakasutust ja sisekeskkonna kvaliteet vastaks kaasaja nõuetele.