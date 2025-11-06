Tagasi 06.11.25, 15:56 Tunnustatud elukestvad õppijad jagavad kogemusi Saates, kus külas tunnustatud täiskasvanud õppijad, räägitakse, kuidas õppida nii, et areng toetaks nii tööelu kui isiklikku kasvu.

Tauno Kütt, Anu Õun ja Kaspar Tammist.

Foto: Andres Laanem

Räägitakse karjääripööretest ja julgusest muutuda, tööandjate rollist õppimise toetamisel, kogukonna ja tugivõrgustiku tähtsusest ning sellest, kuidas tehnoloogia ja inimlik kontakt saavad õppimises teineteist täiendada.

Saates on külas kolm tänavust laureaati. Tauno Kütt on aasta õppija 2025, ta oli plekksepp, aga temast sai pagar ja ettevõtja. Anu Õun on aasta õppijasõbraliku tööandja eripreemia pälvinud Kohila Vineeri personalijuht ning Kaspar Tammist aasta õpitegu 2025 eripreemiaga tunnustatud kood/Järva kogukonna- ja kommunikatsioonijuht.

Eesti Täiskasvanute Koolitajate Assotsiatsioon ning haridus- ja teadusministeerium tunnustasid oktoobris Eesti silmapaistvamaid õppijaid, õpitegusid, õppijasõbralikke tööandjaid ja koolitajaid.

Tunnustuskonkursile esitati tänavu rekordilised üle 500 kandidaadi üle Eesti ning kõrgeima tunnustuse pälvisid üksteist laureaati neljas kategoorias.

Saadet juhib Katre Savi.