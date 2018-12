Riigi abi kasutamine paindlikumaks

Olulised muudatused riigiabi kohtupraktikas võivad tuua ettevõtjale paindlikumad tingimused, kirjutab advokaadibüroo Cobalt advokaat Mart Blöndal.

Mart Blöndal

Paljudele ettevõtjatele on kulude optimeerimiseks või äri arendamiseks oluline saada riigilt toetust. Pikalt on valitsenud arusaam, et enne toetuse taotlemist ning selle saamist ei tohi ettevõtja alustada tegevuse elluviimisega, millele toetust taotleti. Põhjuseks asjaolu, et riigi poolt antaval toetusel peab olema Euroopa Liidu reeglite kohaselt ergutav mõju.