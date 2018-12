Kas Venemaale terendavad uued sanktsioonid?

Venemaa järjest kasvava agressiivsuse ja Kertši väina intsidendi tõttu kaalutakse läänes meie idanaabri vastu uute majandussanktsioonide kehtestamist, kuid ehk peaks Vladimir Putini ohjeldamiseks tegema hoopis midagi ootamatut, kirjutab Diplomaatia peatoimetaja Erkki Bahovski.

Erkki Bahovski Foto: Diplomaatia

Kas Venemaale tuleks kehtestada täiendavad sanktsioonid? Kas praegused sanktsioonid Venemaa vastu on andnud mingit tulemust? Need on küsimused, mida on seoses Ukraina-Vene konfliktiga küsitud ja küsitakse ilmselt edaspidigi.