Tehisintellekt lahendab küll paljud logistikaprobleemid, aga inimvajadus ei kao

Kuigi AI lahendab 94% lihtsamatest logistikaprobleemidest, vajatakse spetsiifiliste küsimuste puhul ikkagi lõpuks inimest, tõdetakse saates “Digitark äri”.
- Toomas Kaljuvee-O'Brock, Kati Kõrbe ja Mare Timian.
- Foto: Andres Laanem
Saates räägivad Taltechi kaasprofessor Kati Kõrbe ja logistika magistrant Toomas Kaljuvee-O'Brock kuidas tarneahelates liigub kaup, informatsioon ja raha.
Tõdeti, et digitaliseerimine vajab inimlikku puudet. Eestis toimib digitaalne infrastruktuur siseriiklikult hästi, kuid rahvusvahelises suhtluses tekivad väljakutsed. Kuigi AI lahendab 94% lihtsamatest probleemidest, vajatakse spetsiifiliste küsimuste puhul ikkagi lõpuks inimest.
Saadet juhib Mare Timian.
Artikkel jätkub pärast reklaami
Saate toob kuulajani OIXIO Digital ja OIXIO IT.
Tehisintellekt lahendab küll paljud logistikaprobleemid, aga inimese vajadus ei kao
See teema pakub huvi? Hakka neid märksõnu jälgima ja saad alati teavituse, kui sel teemal ilmub midagi uut!