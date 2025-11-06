Merko juht on tulemustega rahul: tellimuste portfell kerkis rekordini
Kuigi Merko Ehituse käive ja kasum kolmandas kvartalis kahanesid, võib tööga rahul olla, sest kasumlikkus üheksa kuu võrdluses paranes ja teostamata tööde portfell on aegade suurim, ütles Merko juht Ivo Volkov Äripäeva raadio hommikuprogrammis.
Ivo Volkov selgitab, et kuigi Merko müügitulu ja kasum on suurte projektide lõppemise tõttu kahanenud, on ettevõte tulemustega rahul.
Foto: Andras Kralla
"Soovitan kõigil meeles pidada, et Merko on projektiettevõte. Vahel on projektid suuremad, vahel väiksemad, aga iga projekt lõppeb. Ja kolmanda kvartali jooksul tõmbasime joone alla korraga kahele kõigi aegade suurimale projektile," rääkis börsifirma juht.
See teema pakub huvi? Hakka neid märksõnu jälgima ja saad alati teavituse, kui sel teemal ilmub midagi uut!
Alanud nädalal on oodata uudiseid nii kodubörsilt kui ka kaugemalt. Nädala üks oodatuim sündmus on kahtlemata neljapäeval ilmuv viimase kvartali ülevaade kahelt suurelt börsil noteeritud ehitusettevõttelt. Samuti annavad nädala jooksul oma majandusseisust teada globaalselt tuntud Palantir ja Novo Nordisk.
„Neutra jaoks on jätkusuutlik kinnisvaraarendus olnud algusest peale põhimõtteline väärtus, mitte lihtsalt turutrend,“ tunnistab Neutra Grupi juht Kenneth Karpov. Seepärast lähtub Neutra kinnisvara arendades rahvusvaheliselt tunnustatud BREEAM-i ja LEED-i sertifikatsioonide nõuetest, et nende uute hoonete keskkonnamõju, energiakasutust ja sisekeskkonna kvaliteet vastaks kaasaja nõuetele.