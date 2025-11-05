Algajate investorite vead ja hirmud. Õllese sõbra soovitus vedas portfelli miinusesse

LHV investorkogukonna juht Nelli Janson arvab, et USA tehnoloogiaturg võib enne aasta lõppu teha väikese languse, kuid seda on keeruline ajastada. „Korrektsioon üldiselt pasunat ei puhu. Kui ta juhtub, siis üsna äkki,“ ütles ta Äripäeva raadiohommikus.