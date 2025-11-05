Algajate investorite vead ja hirmud. Õllese sõbra soovitus vedas portfelli miinusesse

Saates paotavad enda portfelle kolm alustavat investorit, kõik nad on valdavalt oma raha viinud USA turule.
Foto: AFP/Scanpix
Saarkoppel ütleb, et kõige hullem, mis saaks alustavate investoritega juhtuda, oleks sülle langenud lotovõit või suurem pärandus. „Tee oma vead väikeste summadega ära, sest ilma vigadeta ei saa,“ nentis Saarkoppel.
LHV investorkogukonna juht Nelli Janson arvab, et USA tehnoloogiaturg võib enne aasta lõppu teha väikese languse, kuid seda on keeruline ajastada. „Korrektsioon üldiselt pasunat ei puhu. Kui ta juhtub, siis üsna äkki,“ ütles ta Äripäeva raadiohommikus.
