Supermicro aktsia sai kuuenda oodatust nõrgema kvartali järel tugeva löögi

Samas tõsteti kogu majandusaasta müügiprognoosi 33 miljardilt 36 miljardi dollarini.
Foto: Philipp von Ditfurth/dpa/Scanpix
Ettevõte kvartali müügitulu ulatus 5,02 miljardi dollarini, mis on vähem kui aasta varem teenitud 5,94 miljardit ja jääb alla Bloombergi konsensusprognoosile 6,09 miljardit dollarit, kirjutas Yahoo Finance.
