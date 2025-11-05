Tagasi 05.11.25, 19:09 Supermicro aktsia sai kuuenda oodatust nõrgema kvartali järel tugeva löögi Supermicro aktsia vajus kolmapäeval üle 9%, kui tehisintellekti serverite tootja avalikustas oma 2026. majandusaasta esimese kvartali tulemused, mis jäid Wall Streeti ootustele alla.

Samas tõsteti kogu majandusaasta müügiprognoosi 33 miljardilt 36 miljardi dollarini.

Foto: Philipp von Ditfurth/dpa/Scanpix

Ettevõte kvartali müügitulu ulatus 5,02 miljardi dollarini, mis on vähem kui aasta varem teenitud 5,94 miljardit ja jääb alla Bloombergi konsensusprognoosile 6,09 miljardit dollarit, kirjutas Yahoo Finance.