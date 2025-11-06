Pärnu lennujaama rajatakse 72 miljoniga uus metanoolitehas

ELi kaasrahastatud projekti Blue Supply Chains (BSC) raames kujundavad Rootsi Umeå ja Leedu Kaunas ümber rohelise meretranspordi tulevikku. Rootsi töötab kliimaneutraalse sadama nimel, Leedu tahab elektrifitseerida Nemunase jõelaevandust Kaunase ja Klaipeda vahel.
„Neutra jaoks on jätkusuutlik kinnisvaraarendus olnud algusest peale põhimõtteline väärtus, mitte lihtsalt turutrend,“ tunnistab Neutra Grupi juht Kenneth Karpov. Seepärast lähtub Neutra kinnisvara arendades rahvusvaheliselt tunnustatud BREEAM-i ja LEED-i sertifikatsioonide nõuetest, et nende uute hoonete keskkonnamõju, energiakasutust ja sisekeskkonna kvaliteet vastaks kaasaja nõuetele.