Tagasi ST 04.11.25, 11:00 Küberturvalisus ei alga IT-st, vaid juhtkonnast Küberkuritegevus on kasvanud maailma suuruselt kolmandaks majanduseks ning Eesti ettevõtted ei jää rünnakute sihtmärkidest puutumata. Ainuüksi viimase aastaga on mõjuga intsidentide arv Eestis kasvanud ligi kaks korda.

Riigi Infosüsteemi Ameti küberturvalisuse analüütik Helena Jürgenson.

Riigi Infosüsteemi Ameti küberturvalisuse analüütik Helena Jürgenson ütleb saates otsekoheselt: "Küsimus ei ole, kas rünnak tuleb – küsimus on, millal see juhtub. " Juhtkond, kes peab küberkaitset vaid IT-teemaks, teeb juba esimese vea.

Saatejuht on Lauri Toomsalu.

