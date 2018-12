Olukord elamispindade turul: hea, kuid mitte lootusetu

Raske on mõelda, kas 2019. aasta tuleb kinnisvaraturu elamispindade sektoris tänavusest parem või halvem. Üks, mis kindel – mürki võib võtta selle peale, et märksa põnevam tuleb uus aasta igal juhul, kirjutab kinnisvaraanalüütik Tõnu Toompark.

Tõnu Toompark Foto: Meeli Küttim

Olen veendumusel, et Eesti kohalik kinnisvaraturg on 2018. aasta lõpus sisemise tasakaalu juures. See tähendab, et elamispindade sektorist ei tule olulisi riskitegureid, mis selle vankri võiksid kraavi ajada. Sageli on kiusatus tõmmata paralleele 2007. aasta tipu ajaga.