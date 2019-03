Baltika vajab imet – ja see ime võib sündida

Baltika peaks rääkima oma lugu: pole orjapidamist, vaid on punapõsksed töötajad, pole looduse reostamist, vaid kõik jäätmed leiavad taaskasutamist, kirjutab ajakirjanik Kaire Uusen.

Kaire Uusen Foto: erakogu

Teade, et Baltikas kaotab töö päris suur hulk inimesi, tuli mõnelegi üllatusena. Mitte niivõrd see, et ettevõte otsustas oma õmblustehased kinni panna, vaid see, et Eestis õmblustöid veel üldse tehakse. On neid, kelle arvates valmistatakse Baltika tooted ammu kas Ukrainas, Moldovas või Aasias. Kuulsin isegi tuttavat ütlemas, et kui ta oleks teadnud, oleks ta rohkem nende riideid ostnud.