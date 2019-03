Pensionifondid pakuvad pankadele palju rõõmu

Juba siis, kui pensionfondid Eestis leiutati, tegin ma kiired arvestused ja sain aru, et enamik kiidukõnesid ei lähtu reaalsusest, kirjutab raamatupidaja Sirje Kingsepp.

Sirje Kingsepp. Foto: Erakogu

Inimesed, kes kaubanduskeskustes käivad, teavad, et juba aastaid pole kõige hirmsam olukord see, et sul sai raha otsa, vaid reegel, et sinu poole pöördub LHV müügiinimene, kes kindlasti vestelda soovib. Mina neid ei karda, sest mul ei ole isiklikku sammast.