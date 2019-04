Vastulause: ajakirjanik halvustas koolitoitu alusetult

Äripäeva ajakirjanik Katariina Krjutškova võtab taas sõna Tallinna koolitoidu teemal, kuid sedapuhku veelgi vildakamalt ja emotsioonidest kantumalt kui enne, kirjutab Tallinna abilinnapea Vadim Belobrovtsev vastulauses Äripäevale.

Vadim Belobrovtsev. Foto: Jaanus Lensment / Postimees

„Maailm pole enam kaugeltki nii must-valge, nagu arvab abilinnapea,“ kirjutas ajakirjanik artiklis „Aeg jätta lapsikused, härra abilinnapea!“ (ÄP 24.04.2019). Paraku sellist must-valget maailma loovad just Katariina Krjutškova artiklid, mis räägivad koolitoidust eranditult kui „lahjast lurrist“. Uuringud ja faktid näitavad aga vastupidist. Koolitoidu kvaliteet on Tallinnas olnud pideva jälgimise all juba üle 10 aasta, korraldatud on nii riiklikke kui ka linna tasandil tehtud uuringuid ja küsitlusi. Viimati viis Tallinna haridusamet koolitoitlustamise uuringu läbi 2018. aasta oktoobris.