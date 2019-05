Uus hingamine Eesti panganduses

Pangandusturul puhuvad uued tuuled, mida iseloomustab kohalikul kapitalil põhinevate pankade osatähtsuse kasv, kirjutab Holm Banki juhatuse esimees Indrek Julge.

Indrek Julge Foto: Liis Treimann

Eesti Pank tõdes värskelt, et pangandussektori finantsseis on hea ja seda ohustavad riskid väikesed. Suurim risk Eesti pangandusele on keskpanga hinnangul seotud siin tegutsevaid Põhjamaade pangagruppe tabanud rahapesukahtlustega. Mõned tollaseid reegleid painutanud ja nüüd mitteresidentide hoiustest tühjenenud välispangad peavad turult lahkumise plaane. Selle tulemusena avanevad senisest avaramad võimalused uutele tulijatele, sh Eesti kapitalil väikepankadele.