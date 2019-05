Kuhu euroliidu ühtne maksuraha läheks?

Milleks üldse ühtne maksupoliitika? Kas meil on olemas vastus, kuhu see raha läheb? Kuni see pole otsustatud, ei ole mõtet ka senisest suuremat ühist maksukogumist arutada, kirjutab Lauri Hussar (Eesti 200).

Lauri Hussar Foto: Arvo Meeks

Euroopa Parlamendi roll ei peaks suurenema. Lähtume ikkagi sellest, et meil on rahvusriikide Euroopa, mitte liitriik. Enne, kui asuda Euroopa Liidus föderaalseid elemente juurutama, peaks tegelema aluspõhimõtetega. Olulised aluspõhimõtted on vabakaubandus ja inimeste vaba liikumine. Tänase seisuga ei paista Euroopal sisemist jõudu isegi seniste aluspõhimõtete rakendamiseks vajalike reformide elluviimiseks, rääkimata mingist suuremast integratsioonist.