Kas Jaapan tuli ettevõtjale lähemale?

Mida on toonud esimesed kuud uue kaubanduslepinguga tõusva päikese maaga, küsib välisministeeriumi välismajanduse ja arengukoostöö osakonna peadirektor Jüri Seilenthal.

Jüri Seilenthal. Foto: Erakogu

Eesti pressiski kajastus paar kuud tagasi uudis Euroopa Liidu ja Jaapani kaubanduslepingu ehk ametliku nimega majanduspartnerluslepingu (EPA) jõustumisest. Eesti on kaubanduses lahutamatu osa Euroopast ja Jaapan on meie 11. kaubanduspartner väljapool Euroopa Liitu. Üle saja firma ekspordib Jaapanisse ja see eksport toetab Euroopa Komisjoni arvestuste kohaselt pea 2500 töökohta Eestis. Seda juba praegu.