Superkangelaste ajajärk on läbi

Pidevalt uusi väljakutseid otsiva "superkangelasest töötaja“ mudel, mis varem oli eeskujuks, on toonud kaasa liiga palju tööga seotud stressi ja läbipõlemisi ning tänapäeval enam ei päde, kirjutab If Kindlustuse Baltikumi personalidirektor Liina Kesküla.

Liina Kesküla. Foto: Druvo

Viimased paarkümmend aastat on Eesti ettevõtted läbinud kiire arengutsükli ja hea töötaja eeskujuks on võetud läänemaailma superkangelase kuvand. See on inimene, kes teeb kiiret, sirgjoonelist ja edukat karjääri. Ühiskond tõstab esile neid, kes suhteliselt varajases nooruses on saavutanud juhtiva positsiooni ning edukalt panustanud ettevõtete arengusse. See on midagi, mida näeme filmides ja mida on meile kujutatud ka kui edukuse suurima mõõdupuuna.