250miljonilise moonatehase ootuses: kosjas käidi Soomest, Suurbritanniast ja Koreast
Sel nädalal võib selguda, mis ettevõte hakkab Põhja-Kiviõli kaitsetööstuspargis tootma suurekaliibrilist lahingumoona. Kevadel on riigil kosjas käinud aga kolm tuntud rahvusvaheliselt kaitsetööstusfirmat.
Pärnumaale Ermistusse rajatavasse kaitsetööstusparki saavad esimeses järgus oma tehased rajada neli ettevõtet: miinitootja Nitrotol, lõhkeainetootja Thor Industries, raketitootja Frankenburg Technologies ja lahingumoona komponente valmistav Infinitum Strike.
