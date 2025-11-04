Tagasi 04.11.25, 18:35 Wall Streeti tippjuhid näevad turgudel kasvavat korrektsiooni riski Wall Streeti tippjuhid hoiatavad, et aktsiaturgudel võib järgneva 12–24 kuu jooksul tulla enam kui 10% suuruse langus. Samas rõhutavad nad, et selline korrektsioon ei pruugi olla negatiivne nähtus, vaid loomulik osa tsüklist.

Goldman Sachs Groupi juht David Solomon Hongkongi rahandusameti tippkohtumisel.

Foto: Zumapress/Scanpix

Capital Groupi president ja tegevjuht Mike Gitlin ütles Hongkongi rahandusameti tippkohtumisel, et ettevõtete tulemused on jätkuvalt tugevad, kuid valuatsioonid on kõrged ja keerukad, kirjutas Bloomberg. “Enamik inimesi ütleks, et oleme kusagil õiglase ja täisväärtuse vahel,” märkis ta.