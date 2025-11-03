Tagasi 04.11.25, 16:00 Täppistaimekaitse aitab võidelda heitliku ilmaga Kliima heitlikkus ja muutuvad kasvutingimused on pannud Eesti põllumehed uute väljakutsete ette. Kui kevad on liiga külm ja suvi liialt kuiv, ei pruugi isegi parimad taimekaitsevahendid anda soovitud tulemust.

Fotol Diana Peedu ja Priidu Adrijan (Corteva Agriscience) ning Jaanus Põldmaa (Jatiina OÜ).

Foto: Juuli Nemvalts

Novembrikuu saates „Kasvupinnas“ on juttu sellest, kuidas muutlik ilm paneb proovile nii põllumeeste teadmised kui ka taimekaitsevahendite tõhususe. Corteva Agriscience’i esindajad Priidu Adrijan ja Diana Peedu toovad välja, et jahedad kevadd ja tugevad tuuled on muutnud pritsimistööd üha keerulisemaks. Kui varem sai varahommikuti või hilisõhtul rahulikus tuules töid teha, siis nüüd ei pruugi see õnnestuda.

Räägitakse ka talirapsi kasvatamise väljakutsetest ja sellest, miks põllumehed hoolimata viimaste aastate madalatest saakidest ja kahjurirünnakutest rapsist täielikult loobuda ei saa. „Taliraps jääb viljavahelduse seisukohalt väga oluliseks kultuuriks,“ rõhutab Adrijan.

Diana Peedu lisab, et tänavune niiske kasvuperiood tõi kaasa teraviljade nakatumise mükotoksiinidega, kuid selliseid olukordi on võimalik ennetada õigeaegse taimekaitse ja heade agronoomiliste võtetega.

Saates räägitakse ka sellest, milliseid uusi bioloogilisi tooteid on Corteva arendanud, et parandada taimede vastupanuvõimet ja vähendada keskkonnakoormust. Samuti toob Amazone’i esindaja Jaanus Põldmaa, ettevõttest Jatiina , välja, kuidas digitaalsed lahendused ja täppisviljelus aitavad põllumehel teha teadlikumaid otsuseid ja kasutada sisendeid säästlikumalt.

Kokkuvõttes tõdetakse, et kuigi ilmastik jääb alati põllumehe suurimaks riskiks, on võimalik tehnoloogia, teadmiste ja uute lahenduste abil selle mõju oluliselt vähendada.

Saadet juhib Juuli Nemvalts.