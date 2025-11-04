Tagasi PRO 04.11.25, 15:42 Trump kaotas Hiinas, sama ähvardab ka kohtus Donald Trumpi kõige nähtavam poliitika – kaubandussõda sõprade ja vaenlastega – võib rikkuda Ühendriikide enda seadusi.

Donald Trumpi sõnul sai kohtumine Xi Jinpingiga (paremal) hindeks 12 punkti 10st. Sisuliselt oli lugu vastupidine.

Foto: AFP/Scanpix

Alanud nädal on suures globaalpoliitikas ameeriklaste päralt. Juba täna õhtul valivad newyorklased omale linnapea ja kui kõik läheb prognooside järgi, toimub maailma finantspealinnas väiksemat sorti revolutsioon — meeriks ei saa mitte vana rahaga võsuke mõnest suurest poliitperest, vaid 34aastane islamiusuline immigrant, kes jutlustab sotsialismi.

Ometi pole see lugu kaugelt nii mustvalge, kui ülal esitatud karikatuur võiks näidata. Ajal, mil rahutuvi Donald Trump, kes veel mõne nädala eest jahtis Nobeli preemiat, ähvardab sõjaga küll Nigeeriat, küll Venezuelat, on olnud USA föderaalaparaat lukus rekordilised 35 päeva. Trumpi lubadus võita ja ameeriklaste elujärge parandada on suures kontrastis möödunud nädala järeleandmistega Hiinale ja tõsiasjaga, et kümned miljonid on jäänud valitsusseisaku tõttu ilma hädavajalikest toidutalongidest. Liiati võivad osutuda tollid kõige tipuks kehtetuks.

Hollandis karistas hääleõiguslik kodanik haldussuutmatuid parempopuliste sellega, et valis tagasi tsentristid. Tšehhis loovutasid tsentristid aga valitsemisteatepulga radikaalidele, kelle programmis lubadus lahkuda nii Euroopa Liidust kui ka NATOst. Selget lainet paremale või vasakule ei peegelda kumbki, nii nagu New Yorgis tehtud otsuse tagajärjed selguvad paremal juhul alles aasta pärast. Kõigest sellest allpool lähemalt.

