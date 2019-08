Chris Robbins: üks 5G-võrk mitme asemel säästaks Eestile 100 miljonit

Ühe ja operaatorineutraalse 5G-võrgu ehitamine Eestis on tarbijatele parim lahendus, mis säästaks vähemalt 100 miljonit eurot ebamõistlikult kulutatud raha, kirjutab Tele2 juht Chris Robbins.

Chris Robbins. Foto: Tele2

5G-võrgu väljaehitamine maksab igale operaatorile vähemalt 50 miljonit eurot. Kui rajada mitmekihiline võrk, nagu seda on 4G praegu, siis on investeering oluliselt suurem. Operaatorite peale kokku mitusada miljonit eurot. Kuna iga sideoperaatori tehtava investeeringu maksavad lõpuks kinni ju kliendid, siis on väga oluline teha mõistlik valik.