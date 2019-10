Dmitri Dmitrijev: võimalus päästa põlevkivisektor

Euroopa Liidus on kliimaneutraalsuse eesmärk muutumas järjest olulisemaks. Kuidas selle taustal päästa põlevkivisektor Ida-Virumaal, on Eesti jaoks väljakutse, mille lahendamisega ei saa me enam venitada, kirjutab riigikogu Ida-Virumaa toetusrühma esimees Dmitri Dmitrijev (Keskerakond).

Dmitri Dmitrijev. Foto: Erakogu

President Kersti Kaljulaidi sõnul on põlevkivienergeetika eilne päev ja sellesse investeerida enam ei tasu (Põhjarannik, 06.10.2019). See kõlab Ida-Virumaale nagu külm dušš niigi keerulisel ajal. Olukorras, kus põlevkivienergeetika ja Ida-Virumaa vajavad tuge, öeldakse tuima näoga, et on aeg struktuurseteks muutusteks.