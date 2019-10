Kalev Kallemets: muudame Eesti tuumaenergiaga kliimaneutraalseks

Küsimus on lihtne – mis on alternatiiv uut tüüpi tuumaenergeetikale, et saavutada tegelik kliimaneutraalsus iga ilmaga, kirjutab Fermi Energia OÜ juhatuse esimees Kalev Kallemets (Ph.D).

Kalev Kallemets. Foto: Eiko Kink

Eesti valitsus kiitis äsja heaks kliimaneutraalsuse eesmärgi ning see eesmärk saab ilmselt lähikuudel ka Euroopa Liidu ametliku heakskiidu. Aga kuidas selleni jõuda – hoomates, et tänane Euroopa emiteerib aastas 4500 miljonit tonni süsinikdioksiidi ehk põletab autodes sadu miljoneid tonne naftatooteid, elektrijaamades kivisütt ja maagaasi?