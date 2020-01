Balti riikide liidrid peavad haarama Rail Balticu ohjadest

RB Rail AS ametist lahkunud tegevjuhi Juho Riihimäki (pildil) järglane peab olema transpordivaldkonnas kogenud ärijuhi kõrval ka oskuslik diplomaat, leidis Rail Balticu ärivõrgustiku juhatuse liige vandeadvokaat Tõnis Tamme. Foto: Andras Kralla

Rail Balticu juhtimisprobleemi peavad lahendama Eesti, Läti ja Leedu riigipead, kellel on vaja haarata projekti ohjad ja anda täpsemaid suuniseid ühisettevõtte juhtkonnale, leidis Rail Balticu ärivõrgustiku juhatuse liige vandeadvokaat Tõnis Tamme.

Kolme Baltimaa riigikontrollide ühisauditis tehtud etteheiteid Rail Balticu juhtimise teemal tuleb Tamme sõnul tõsiselt võtta. „Saan aru, et praegu on sisemine kriitiline analüüs Rail Balticu projekti osaliste seas käimas ja peaministrite tasemel on asja arutatud,“ ütles Tamme.