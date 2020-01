Toivo Kallas: Estonia saaks linnahalli kolimise asemel moderniseerida

Linnahalli ei pea hävitama ja Estonia kontserdisaali ei pea sinna üle tooma, sest teatri- ja kontserdihoone keskosa saaks vanas asukohas ümber ehitada, kirjutab arhitekt Toivo Kallas.

Toivo Kallas. Foto: erakogu

Selle asemel et kavandatavate ümber- ja juurdeehitustega sisuliselt ja visuaalselt hävitada biennaalil "Interarch-83" grand prix ja Rahvusvahelise Arhitektida Liidu presidendi kuldmedali pälvinud Tallinna linnahall (arhitektid Raine Karp, Riina Altmäe) on veel võimalik seda vältida, otsides Estonia teatri suure saali ja lava ehitamisvõimalust olemasoleva teatri- ja kontserdihoone keskosa ümberehitamise teel. Et see võimalik on, selgus juba Riikliku Kunstiinstituudi arhitektuuri kateedris eelmise sajandi seitsmekümnendail aastail tehtud selleteemalistest kursuseprojektidest.