Henrik Välja: viha ja loosunglikkus teevad kliimadebati kurvaks

Inimtegevuse keskkonnavaenulikkuse määrimine vaid metsandussektori kraesse pole õiglane ja põhjendatud, kirjutab Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liidu tegevjuht Henrik Välja.

Henrik Välja. Foto: Andras Kralla

Eestis on alati metsa olnud, vahel rohkem ja vahel vähem. 1940. aasta Akadeemilise Metsaseltsi trükises on toodud, et metsade pindala (metsaga ja metsata metsamaa) oli toona 1,4 miljonit hektarit. Praegu on see 2,3 miljonit hektarit.