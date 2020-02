Kristo Aab: kas ehitussektor ongi stagneerunud?

Kristo Aab. Foto: Eesti Pank

Eestis ehitatud hoonete ja rajatiste maht jäi mullu 2018. aastaga võrreldes samale tasemele. Kui arvestada juurde ka piiritagused tööd, siis suudeti ehitusmahtu aasta kokkuvõttes 3% võrra kasvatada. Need on olematud numbrid – eriti kui võrrelda eelnenud aastate 20–25% kasvutempoga, kirjutab LHV majandusanalüütik Kristo Aab.

Tegelikult on ehitussektoris praegu kõik endiselt hästi. On arusaadav, et kahele väga kiirele kasvuaastale järgneb vaoshoitum periood, kus turg veidi korrastub. Tänavu võiks taas oodata ehitussektori aktiivsuse kasvu, sest mullu väljastatud ehituslubade arv oli 14% suurem kui aasta varem.